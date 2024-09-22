TFF 2. Lig’in 4. haftasında İzmir temsilcisi Altay, Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Tuzlaspor, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Maçın detayları

İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Tuzlaspor, 37. dakikada Gençer Cansev’in golüyle öne geçti. İlk yarının sonuna kadar bu üstünlüğü koruyan ev sahibi ekip, devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başlangıcı

İkinci yarıda Altay, 49. dakikada Deniz Kadah’ın golüyle eşitliği sağladı ve durumu 1-1’e getirdi. Ancak Tuzlaspor, 64. dakikada Ünal Durmuşhan’ın kaydettiği golle tekrar öne geçti.

Sonuç ve puan durumu

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmayınca Tuzlaspor, maçı 2-1 kazanarak ligde 7 puanla 6. sıraya yükseldi. Altay ise 4 puanla 13. sırada yer aldı.