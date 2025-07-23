Torbalı’nın coğrafi işaretli biberinde sezon açıldı

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Arslanlar Mahallesi’nde yetiştirilen ve Ege Bölgesi’nin en acı biberi olarak bilinen Arslanlar biberinde hasat dönemi başladı. Acılığıyla dikkat çeken biber, bu yıl yüksek verimle üreticileri memnun etti. Nisan ayında ekilen biberin hasadı temmuz başında başladı ve eylül sonuna kadar devam edecek.

Ata tohumu ile geleneksel üretim sürüyor

Yaklaşık 130 yıl önce mübadele döneminde Rumeli’den gelen göçmenlerin getirdiği ata tohumlarıyla üretimi yapılan Arslanlar biberi, yıllardır aynı bölgede yetiştiriliyor. Torbalı’nın iklimi ve toprağıyla uyum sağlayan bu biber türü, 2022 yılında coğrafi işaret alarak İzmir’in tescillenen 35. ürünü oldu. İnce kabuğu, özgün aroması ve yoğun acılığı ile dikkat çeken biber, mideyi yakmamasıyla da öne çıkıyor.

Ege’nin en acı biberi Urfa isotu ile karşılaştırılıyor

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Arslanlar biberinin Ege Bölgesi’nde benzeri olmadığını belirtti. Olgun, “Zaman zaman Urfa isotu ile karşılaştırılıyor. Şanlıurfalı vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz: Gelin bu acılığı yarıştırarak karar verelim” dedi. Ayrıca Arslanlar biberinin mideyi yakmadığını, bu yönüyle tüketici tarafından daha çok tercih edildiğini ifade etti.

İtalyanlar da ilgi gösteriyor

Üretim alanı sınırlı olan ve sadece Arslanlar Mahallesi’nde ata tohumu ile yetiştirilen biber, pazarda yoğun talep görüyor. Tarlada kilosu 35 TL’den satılan Arslanlar biberi, pazarda 50 TL’ye kadar alıcı bulabiliyor. Sezon başında fiyatlar 100 TL’ye kadar çıkabiliyor. Başkan Olgun, İtalyanların bu bibere sos olarak ilgi gösterdiğini, “Azap” markası altında ürünün yurt dışına satılmasının planlandığını da aktardı.

Hasat sabahın erken saatlerinde yapılıyor

Arslanlar Mahallesi Muhtarı Sedat Sunar, bu yıl rekoltenin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Sunar, “Normalde dönüm başına 3 - 3,5 ton ürün alınıyor. Bugüne kadar böyle bir verim görülmemişti” dedi. Hasadın sabah saat 5.00’te başladığını belirten Sunar, sıcak havalarda erken saatte çalışmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Üreticiler işin her aşamasını takip ediyor

Üretici Gökhan Çalgıcı ise çocukluğundan beri tarlada çalıştığını belirterek, “Sulama, gübreleme, ilaçlama gibi işlemleri zamanında yaptık. Bu yıl hem kalite hem verim iyi durumda. Sabah 06.30’da başlayıp öğleye kadar çalışıyoruz. Ertesi gün tekrar aynı düzenle devam ediyoruz. Her aşamasıyla birebir ilgileniyoruz” dedi.

Lahmacun ve kebap sofralarının vazgeçilmezi

Acılığıyla bilinen Arslanlar biberi, başta kebapçılar ve lahmacun ustaları olmak üzere birçok restoran ve ev mutfağında tercih ediliyor. Mideyi yakmayan acılığı ve kendine özgü aroması, tüketiciler arasında yaygın bir kullanım sağlıyor. Üreticiler, bu eşsiz ürünün daha geniş pazarlara ulaşmasını hedefliyor.