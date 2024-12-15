SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Altekma ligin iddialı takımlarından Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılı taraftarlar salondaki yerlerini almaya başladı. Karşılaşmaya Galatasaray taraftarı büyük ilgi gösterdi. Altekma ile Galatasaray mücadelesi İzmir Atatürk Spor Salonu'nda saat 15.00'te başladı. İlk sete hızlı giren Altekma hücumda hata yapan rakibi karşısında 8-4 öne geçti. Beşer sayı elde eden Guti, Bahov ve Cafer ile hücumda etkili olan Altekma seti 25-17 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Galatasaray serviste hata yapınca Altekma 4-2 öne geçti. Set boyunca etkili oyununu sürdüren Altekma seti 25-21 kazanmayı başardı.

Kaynak: HABER MERKEZİ