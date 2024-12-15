Kartal Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen minibüs yangını, şans eseri ölüm ya da yaralanma olmadan sonlandı. Kartal-Yayalar Mahallesi güzergahında ilerleyen yolcu minibüsünde, seyir halindeyken aniden dumanların yükselmesi üzerine şoför hızla aracı durdurdu ve 20 yolcuyu tahliye etti.

Olayın ayrıntıları

Saat 13.00 sıralarında Vatansever Caddesi’nde gerçekleşen olayda, minibüste bulunan yolcular tahliye edildikten sonra alevler hızla büyüdü ve ara ara patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Yaralanan olmadı, minibüs küle döndü

Yangında ne yolcular ne de şoför herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşamadı. Ancak, minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın tanığı olan yolculardan Necati Demirci, yangının arıza nedeniyle bir anda başladığını belirtti.