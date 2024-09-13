13 Eylül 2024 itibarıyla altının gram fiyatı 2.802 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek ve yarım altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler, özellikle ABD ÜFE verileri ve merkez bankalarının faiz kararları, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında güncel durum

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 2.802 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.580 TL, Cumhuriyet altını ise 18.270 TL'den satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2.567 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Altın Türü Fiyat Gram Altın 2.802 TL Çeyrek Altın 4.580 TL Cumhuriyet Altını 18.270 TL Yarım Altın 9.160 TL Ons Altın 2.567 USD

Küresel piyasalar ve altın

Dün, altının ons fiyatı 2.558 dolar ile rekor kapanış gerçekleştirdi. ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından risk algısının azalmasıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir izlendi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Para piyasalarında Fed’in bu ay 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öne sürülürken, yıl sonuna kadar 100 baz puanlık indirim bekleniyor.

Altın fiyatlarını ne yönlendiriyor?

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin önemli olduğunu belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.580 ve 2.600 dolar seviyeleri direnç, 2.550 ve 2.530 dolar seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

Yatırımcılar için öneriler

Altın fiyatlarının volatil yapısı göz önünde bulundurulduğunda, özellikle kısa vadeli yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Küresel ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarını kısa süre içinde ciddi şekilde etkileyebilir.