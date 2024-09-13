Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne Yeni Bir Bölüm Eklendi!

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi, iletişim alanındaki eğitim altyapısını genişletmeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) onayıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Yeni Medya ve İletişim Tezli Yüksek Lisans Programı, hem geleneksel hem de dijital medya alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı açıklamada üniversitenin dijitalleşme ve bilgi iletişim teknolojileri gibi alanlarda öncü olma hedefini vurguladı. Budak, “Üniversitemizin akademik altyapısını günün ihtiyaçlarına göre güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni Medya ve İletişim Tezli Yüksek Lisans Programı ile iletişim fakültemizde hem lisans hem de lisansüstü düzeyde uzmanlar yetiştireceğiz” dedi.

Geleceğin mesleklerine yatırım

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ise yeni programın öğrencilerin dijital çağın gerekliliklerine uygun becerilerle donatılmasını sağlayacağını belirtti. Gültekin, “Öğrencilerimiz, dijital teknolojileri etkili kullanma ve analiz yeteneği kazanarak sektörde öne çıkacak. 21. yüzyılın yetkinlikleriyle donatılacak olan mezunlarımız, hem özel sektörde hem de kamu alanında çözüm üretecekler” diye konuştu.