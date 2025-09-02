Altın piyasası yeni haftanın ikinci gününde rekor seviyelere ulaştı. 2 Eylül 2025 itibarıyla gram altın 4.628 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 7.566 TL’ye yükseldi. Yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz sinyallerine çevrilmiş durumda.
Küresel belirsizlik altını destekliyor
Ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının artan altın alımları ve jeopolitik riskler, fiyatlardaki yükselişi besliyor. ABD Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskılar, yatırımcı güvenini zedelerken, güvenli liman talebini artırıyor.
Uzmanlar neye dikkat çekiyor?
Piyasa analistleri, altının kısa vadede güçlü seyrini koruyacağını, merkez bankalarının rezerv tercihlerinin uzun vadeli yükseliş trendini desteklediğini belirtiyor. ETF’lere artan girişler de fiyatları yukarı taşıyor.
2 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Ons altın: 3.495,63 – 3.496,50 TL
Gram altın: 4.627,49 – 4.628,01 TL
Cumhuriyet altını: 29.615,95 – 30.174,61 TL
Tam altın: 29.922,00 – 30.135,00 TL
Ziynet altını: 29.606,71 – 30.164,86 TL
Çeyrek altın: 7.403,99 – 7.566,79 TL
Yarım altın: 14.757,10 – 15.128,69 TL
Ata altın: 30.209,63 – 30.963,46 TL
14 ayar bilezik (gram): 2.517,89 – 3.506,86 TL
22 ayar bilezik (gram): 4.187,08 – 4.409,64 TL
Gremse altın: 74.529,00 – 75.222,00 TL