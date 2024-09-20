Serbest piyasada bugün itibariyle gram altın alış fiyatı 2.849,16 TL, satış fiyatı ise 2.849,43 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.558,60 TL alış ve 4.658,89 TL satış fiyatıyla piyasada işlem görmekte. Cumhuriyet altını da 18.578,58 TL'den alınıp satılıyor. Özellikle gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.71 oranında bir artış göstererek yatırımcıların dikkatini çekti.

Aylık ve yıllık performans: Gram altın ve ons altın

Gram altın, Eylül ayının başından bu yana 108,52 TL artarak yüzde 3,96 oranında değer kazandı. Yılbaşından bu yana ise gram altın, 895,4 TL artarak yüzde 45,83 değer kazandı. Son bir yılda gram altın yüzde 69,99 oranında yükselerek 2.849,43 TL seviyesine ulaştı.

Altının ons fiyatı da aylık bazda yüzde 4,08 artış gösterdi. Yılbaşından bu yana ons altın 564,12 dolar artarak yüzde 27,63 oranında bir değer kazanımı yaşadı. Son bir yıla bakıldığında, ons altın yüzde 34,98 oranında yükselerek 2.606 dolara ulaştı.