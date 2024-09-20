Kahramanmaraş'ın Kapıçam ilçesinde saat 10:12'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem yerin 5,8 km altında gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ta bugün saat 10:12'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Kapıçam ilçesi olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 5,8 km altında gerçekleştiği kaydedildi .

Deprem, şehirde kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından birçok vatandaş güvenlik nedeniyle sokaklara çıktı.

Kahramanmaraş, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremin ardından artçı sarsıntılar yaşamaya devam ediyor. Uzmanlar, bölgedeki deprem aktivitesinin normal olduğunu ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.