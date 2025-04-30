Küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını da etkiliyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, dün yaşadığı yüzde 0,7’lik kaybın ardından bu sabah saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 4.096 TL seviyesinde işlem görüyor. Dün gram altın 4.105 TL’den kapanış yapmıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet altını da geriledi

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6.780 TL’den, Cumhuriyet altını ise 27.020 TL’den alıcı buluyor. Ons altın da, yüzde 0,3 oranında değer kaybederek 3.317 dolar seviyesine gerilemiş durumda.

Küresel belirsizlikler altın fiyatlarını etkiliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının oluşturduğu belirsizlikler, küresel varlık fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Özellikle gümrük tarifeleri üzerinden yürütülen ticaret politikalarının etkisiyle oluşan ekonomik endişeler, yatırımcıların altın talebini zayıflatıyor.

Gözler büyüme ve istihdam verilerinde

Uzmanlar, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve ADP istihdam raporu gibi önemli ekonomik verilerin altının yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Yurt içinde ise dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

Teknik açıdan ons altın için 3.300 dolar seviyesi destek, 3.350 dolar ise direnç noktası olarak öne çıkıyor. Ticaret savaşları ve ekonomik aktiviteye dair endişeler altın yatırımcısının temkinli davranmasına neden oluyor.