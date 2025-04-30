Döviz piyasalarında haftanın ilk işlem günü hareketli başladı. Dolar/TL, dün hafif yükselişle tamamladığı günü bugün de artışla açtı. Sabah saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 prim yapan dolar/TL, 38,5010 seviyesinden işlem görüyor. Önceki günü 38,4710’dan kapatan kur, yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor.

Euro ve Sterlin cephesinde sınırlı değişim

Aynı dakikalarda euro/TL 43,8025 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, sterlin/TL ise yüzde 0,05’lik artışla 51,5585'ten alıcı buluyor. Döviz sepetindeki genel görünümde sınırlı dalgalanmalar dikkat çekiyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor. Bu yükseliş, küresel piyasalarda risk iştahının zayıfladığı bir dönemde dikkat çekiyor.

ABD politikalarının gölgesinde küresel belirsizlikler

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk 100 gününde uyguladığı agresif ticaret politikalarının etkileri hâlen finansal piyasalarda hissediliyor. Özellikle gümrük tarifeleri yoluyla başlatılan ticaret savaşlarının, küresel ekonomiler üzerinde yarattığı belirsizlik, doların küresel ölçekte baskı altında kalmasına neden oluyor.

Gözler büyüme verilerine çevrildi

Piyasalar bugün, hem ABD'den hem de Euro Bölgesi’nden açıklanacak büyüme verilerine kilitlenmiş durumda. Yurt içinde ise dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Analistler, ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporu ve büyüme verilerinin, döviz kurları üzerinde belirleyici olabileceğini belirtiyor.

Sık değişen ekonomik söylemler ve artan küresel riskler yatırımcıların temkinli kalmasına neden olurken, ekonomik aktivitede uzun vadeli bir yavaşlama sinyali hâlen gündemdeki yerini koruyor.