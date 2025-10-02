Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), yatırım ve finans dünyasını dördüncü kez İzmir’de bir araya getirmeye hazırlanıyor. 7 Ekim 2025 tarihinde Swissotel Büyük Efes'te düzenlenecek olan ESİAD IV. Yatırım Zirvesi, bu yıl "Savunma ve Havacılık Sanayii" temasıyla gerçekleştirilecek. Zirve, Türkiye'nin yatırım gündemini ve İzmir'in bu sektördeki potansiyelini masaya yatırmayı hedefliyor.

Savunma ve havacılık sanayiine odaklanılacak

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, zirve hakkında yaptığı açıklamada, “Bu yıl savunma ve havacılık sanayiine odaklanarak geleceğin teknolojilerini konuşacağız,” dedi. Zorlu, savunma sanayii sektörünün yüksek teknoloji, ileri mühendislik ve yoğun Ar-Ge'ye dayalı bir alan olduğunu belirterek, bu sektörün bir ülkenin teknoloji üretme kapasitesinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Zorlu, İzmir ve Ege Bölgesi'nin savunma ve havacılık sanayiinde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. İzmir'in güçlü havacılık kümelenmeleri, üniversitelerin Ar-Ge kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağı ile savunma sektöründe önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, bu sektörün yalnızca büyük şirketlere değil, KOBİ’lere ve yan sanayiye de büyük fırsatlar sunduğunu ekledi.

Zirve, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar'ın vizyon konuşmasıyla başlayacak. Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay da ana konuşmacı olarak yer alacak. Zirvede ayrıca, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Yatırım Dinamikleri" başlıklı bir oturum düzenlenecek. Bu oturumda, Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Emre Uzer ve ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Aslan gibi sektör liderleri güncel gelişmeleri değerlendirecek.

Yeni iş birliklerine kapı aralanacak

Zorlu, zirvenin amacının yatırımcıları ve iş insanlarını bir araya getirerek yeni iş birliklerine olanak sağlamak olduğunu belirtti. Katılımcılar, savunma ve havacılık sanayiinin sunduğu fırsatlar hakkında bilgi edinme, finansmana erişim ve stratejik iş birlikleri kurma şansı bulacak.

Tüm iş dünyası davet ediliyor

Etkinliğe tüm sektör paydaşları, yatırımcılar ve iş insanları davet ediliyor. Zorlu, zirvenin, iş dünyasına cesaret ve ilham verecek bir platform oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.