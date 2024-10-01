Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin gösterim takvimi duyuruldu.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları devam ediyor.

Bu yıl 11 farklı bölümde 80'in üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak festivalin, tüm programına ait gösteri takvimi festivalin internet sitesi "www.antalyaff.com" adresinde yayımlandı.

Festival kapsamında, Ulusal Özel Gösterim, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim başlıkları altında sunulacak filmler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Diğer bölümlerdeki gösterimlerin ücreti ise tüm izleyicilerin sinemayla buluşabilmesi için öğrenci 5, tam 10 Türk lirası olarak belirlendi.

Film gösterimleri, Atatürk Kültür Merkezi'nin Aspendos ve Perge salonları, Antalya Migros Alışveriş Merkezi, ÖzdilekPark Antalya Alışveriş Merkezi ve AKM Amfitiyatro'da gerçekleştirilecek.

Festival biletleri yakında Biletix ve festival gişelerinde satışa sunulacak.