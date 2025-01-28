28 Ocak itibarıyla dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi açıklamaları sonrası yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Trump’ın çelik, alüminyum ve bakır ithalatına yönelik tehditlerinin ardından altın fiyatları düşerken, dolar birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir şekilde yükseldi. Dolar/TL, 35.70 TL direncini kırarak 36 lira barajına bir adım daha yaklaşmış oldu.

28 Ocak güncel döviz kurları

Dolar kuru, 28 Ocak itibarıyla alış 35,7524 TL, satış ise 35,7595 TL seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise alış 37,3145 TL, satış 37,3343 TL’den fiyatlanırken, sterlin kuru alış 44,4888 TL, satış ise 44,5152 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru yükseliyor, altın geriliyor

Trump’ın açıklamaları, küresel piyasalarda büyük bir etki yaratırken, özellikle dolara olan talep arttı. Bu durum, dolar/TL kuru üzerinde etkili olurken, altın fiyatlarının ise hızlı bir şekilde gerilemesine neden oldu.

Piyasalar ne diyor?

Uzmanlar, doların yükselişine dair risklerin arttığını belirtiyor ve 36 TL seviyesinin aşılmasının ardından yeni zirvelerin mümkün olabileceğini vurguluyor. Yatırımcılar, döviz kuru dalgalanmaları ve ekonomik gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam ediyor.