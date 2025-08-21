Son dönemde kuyumcular, piyasada dolaşan ayarı düşük “Suriye altını” çeyreklerine karşı vatandaşları uyardı. Darphane basımı olmayan bu altınlar, görünüm olarak gerçek çeyreklerle karıştırılabiliyor, ancak bozdurulması neredeyse imkânsız.

Uzmanlar, piyasada 22 ayar yerine 20 veya 21 ayar basılan bu altınların satıldığını belirtti. Kuyumcular, düşük ayarlı çeyrekleri geri almak istemiyor; bu durum alışveriş yapan vatandaşlar için mağduriyet yaratıyor.

Güvenilir yerlerden alışveriş yapmanın önemine dikkat çeken kuyumcu Varol Erdoğan, “Bu altınların ayarı düşük. Vatandaşlarımız mutlaka güvenilir yerlerden alışveriş yapmalı. Kuyumcular Odası’nın da denetimleri artırması gerekiyor” dedi.

Sahte veya ayarı düşük altınları ayırt etmek için mihenk taşı testi gibi yöntemler uygulanabiliyor, fakat en güvenli yol, alışverişi bilinen ve güvenilir kuyumculardan yapmak.