Özellikle yaz aylarına kadar altının ons bazında 3.700 - 3.800 dolar seviyelerine yükselebileceği öngörülüyor. Bu durum, gram altın tarafında da önemli bir yükselişi beraberinde getirebilir.

Altın uzmanlarına göre, ABD'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler, özellikle belirsizliklerin artması, altının güvenli liman olarak yeniden ön plana çıkmasına neden oluyor. Bu da fiyatlara yukarı yönlü güçlü bir baskı oluşturuyor.

Ons altın hızla yükselebilir

Mevcut ons altın fiyatının 3.200 dolar seviyesinin altında olduğunu belirten piyasa analizleri, bu seviyelerin uzun vadeli yatırım için cazip fırsatlar sunduğunu ifade ediyor. Beklentiye göre ons altın, yaz ayları bitmeden 3.700 ila 3.800 dolar bandına yükselebilir.

Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda gram altın fiyatının da TL bazında 3.900 - 4.000 TL bandına ulaşması bekleniyor.

Gram altın alımı için zaman daralıyor

Altında uzun vadeli yükseliş beklentisi sürerken, gram altın almak isteyen yatırımcılar için "son uygun fiyat aralıklarında olunduğu" değerlendirmesi yapılıyor. 3.900 - 4.000 TL seviyelerinin "son alım fırsatı" olabileceği vurgulanıyor.

Piyasa analistleri, yatırımcıların alım yapmadan önce teknik göstergeleri ve global gelişmeleri dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

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