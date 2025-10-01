Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 5 milyon 303 bin liradan tamamladı.
Gün içi hareketlilik
Altın piyasasında gün boyunca en düşük fiyat 5 milyon 275 bin lira, en yüksek fiyat ise 5 milyon 312 bin lira olarak kaydedildi.
Standart altının kilogram fiyatı dün 5 milyon 215 bin liradan kapanmıştı. Böylece altın, bir günlük süreçte önemli bir yükseliş gösterdi.
İşlem hacmi ve miktarı
Toplam işlem hacmi: 5 milyar 171 milyon 641 bin 175,06 TL
İşlem miktarı: 980,31 kilogram
Toplam işlem adedi: 75
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 6 milyar 556 milyon 338 bin 264,35 TL olarak gerçekleşti.
En fazla işlem yapan kurumlar
Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar şunlar oldu:
İstanbul Altın Rafinerisi
Denizbank
Kuveyt Türk Katılım Bankası
NMGlobal Kıymetli Madenler
Uğuras Kıymetli Madenler
Günün Verileri (Tablo)
|İşlem
|TL/KG
|Dolar/Ons
|Önceki Kapanış
|5.215.000
|3.892,10
|En Düşük
|5.275.000
|3.822,09
|En Yüksek
|5.312.000
|3.967,40
|Kapanış
|5.303.000
|3.963,70
|Ağırlıklı Ortalama
|5.292.287,01
|3.947,44