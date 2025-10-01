Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 5 milyon 303 bin liradan tamamladı.

Gün içi hareketlilik

Altın piyasasında gün boyunca en düşük fiyat 5 milyon 275 bin lira, en yüksek fiyat ise 5 milyon 312 bin lira olarak kaydedildi.

Standart altının kilogram fiyatı dün 5 milyon 215 bin liradan kapanmıştı. Böylece altın, bir günlük süreçte önemli bir yükseliş gösterdi.

İşlem hacmi ve miktarı

Toplam işlem hacmi: 5 milyar 171 milyon 641 bin 175,06 TL

İşlem miktarı: 980,31 kilogram

Toplam işlem adedi: 75

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 6 milyar 556 milyon 338 bin 264,35 TL olarak gerçekleşti.

En fazla işlem yapan kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar şunlar oldu:

İstanbul Altın Rafinerisi

Denizbank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

NMGlobal Kıymetli Madenler

Uğuras Kıymetli Madenler

Günün Verileri (Tablo)

İşlem TL/KG Dolar/Ons Önceki Kapanış 5.215.000 3.892,10 En Düşük 5.275.000 3.822,09 En Yüksek 5.312.000 3.967,40 Kapanış 5.303.000 3.963,70 Ağırlıklı Ortalama 5.292.287,01 3.947,44