Türkiye’de siyasi partilerin oy oranlarını ölçen araştırmalar devam ediyor. ORC Araştırma tarafından 28-30 Eylül tarihleri arasında yapılan son ankette, AK Parti yüzde 31,5 ile birinci parti oldu. CHP ise yüzde 29,8 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

AK Parti öne geçti

26 ilde 3830 katılımcıyla yapılan araştırmada, seçmenlere “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre AK Parti, CHP’yi geride bırakarak yeniden birinci parti konumuna yükseldi.

Parti bazında oy oranları

ORC’nin Ekim 2025 anketinde partilerin oy dağılımı şu şekilde oldu:

AK Parti: %31,5

CHP: %29,8

MHP: %8,1

İYİ Parti: %6,1

Zafer Partisi: %3,1

Yeniden Refah Partisi: %2,5

Yerli ve Milli Parti: %2,2

Saadet Partisi: %2,0

Büyük Birlik Partisi: %1,7

Diğer: %2,6

15 günde tablo değişti

ORC’nin 15 gün önce yayımladığı ankette CHP yüzde 32,5 ile birinci, AK Parti ise yüzde 29,9 ile ikinci sırada yer almıştı. Son sonuçlarla birlikte iki büyük parti arasındaki yarışta dengeler kısa sürede değişmiş oldu.