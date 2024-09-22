TFF 2. Lig’in 4. haftasında Altınordu, Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Kırklareli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele, iki takımın da etkili oyununa sahne oldu ve sonuçta 2-2 eşitlikle sona erdi.

İlk yarıda goller peş peşe geldi

Maçın başlangıcında Altınordu, rakibi Kırklarelispor’a karşı üstünlük kurarak 12. dakikada Erdoğan Kaya’nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Eray Karataş’ın şık golüyle durumu eşitledi. Ancak Altınordu, ilk yarının sonlarına doğru Bahattin Karahan’ın attığı golle yeniden öne geçti ve devreyi 2-1 kapattı.

İkinci yarıda Kırklarelispor'un direnişi

İkinci yarıya hızlı başlayan Kırklarelispor, 58. dakikada Okan Derici’nin golüyle maçı yeniden dengeye getirdi. Bu gol, maçın geri kalan kısmında her iki takımın da galibiyet arayışı içinde geçmesine sebep oldu. Sonuç olarak, karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Lig durumu ve gelecek hedefler

Bu sonuçla birlikte Altınordu, ligde 8 puanla 2. sırada yer alırken, Kırklarelispor 5 puanla 10. sırada bulunuyor. Altınordu, gelecek haftalarda daha üst sıralar için mücadele etmeyi hedefliyor.