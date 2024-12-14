TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, kendi sahasında Karacabey Belediyespor'u ağırladı. İki takımın da galibiyet hedefiyle çıktığı maçta, karşılıklı atılan gollerle sahadan beraberlik çıktı.
İlk yarı sessiz geçti
Menemen İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, iki takımın kontrollü oyunuyla geçti. Pozisyon anlamında kısır bir mücadele yaşanırken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.
Goller ikinci yarıda geldi
Maçın 49. dakikasında Karacabey Belediyespor, Ali Aydemir’in şık golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından toparlanmaya çalışan Menemen FK, 75. dakikada Hakkı Türker'in attığı golle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda iki ekip de üstünlük sayısını bulamayınca mücadele 1-1 sonuçlandı.