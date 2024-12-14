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Maçın 49. dakikasında Karacabey Belediyespor, Ali Aydemir’in şık golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından toparlanmaya çalışan Menemen FK, 75. dakikada Hakkı Türker'in attığı golle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda iki ekip de üstünlük sayısını bulamayınca mücadele 1-1 sonuçlandı.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, iki takımın kontrollü oyunuyla geçti. Pozisyon anlamında kısır bir mücadele yaşanırken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü , kendi sahasında Karacabey Belediyespor 'u ağırladı. İki takımın da galibiyet hedefiyle çıktığı maçta, karşılıklı atılan gollerle sahadan beraberlik çıktı.

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