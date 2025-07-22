Altınordu, genç kaleci Serhat Öztaşdelen’in Batman Petrolspor’a transferine ilişkin iddialara yanıt verdi. Kulüp, iki taraf arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ve transferin iptal edildiğini bildirdi.



Transfer görüşmeleri sonuçsuz kaldı

2004 doğumlu Serhat Öztaşdelen, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girdi. Yaz transfer döneminde özellikle Süper Lig ekipleri genç kaleciyle temasa geçti. Son olarak TFF 2. Lig temsilcisi Batman Petrolspor’un transfer için ciddi bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

Altınordu Kulübü ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, transfer sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Altınordu'dan resmi açıklama

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde medyada yer alan ‘Batman Petrolspor, Altınordu’dan Serhat Öztaşdelen’i transfer ediyor’ şeklindeki haberlere ilişkin bilgilendirme yapılması gereği doğmuştur. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde belirli bir mesafe alınmasına rağmen, bazı konularda uzlaşı sağlanamaması nedeniyle Serhat Öztaşdelen’in Batman Petrolspor’a transferi gerçekleşmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”