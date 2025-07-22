Sağlık sistemine teknik rötuş değil, yapısal çözüm gerekli

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülen sağlık kanunu teklifine ilişkin yaptığı konuşmada, teklifin sağlık sisteminin temel sorunlarını çözmekten uzak olduğunu dile getirdi. Ün, teklifin hem vatandaş hem de sağlık çalışanları için kalıcı çözümler sunmadığını belirtti.

Milletvekili Ün, "Teklif yalnızca teknik düzenlemeler içeriyor. Türkiye, yılın ilk 6 ayında faize 1 trilyon 111 milyar lira harcarken, sağlığa sadece 493 milyar lira ayırdı. Bu bütçeyle yeterli sağlık personeli istihdam edilemez, kaliteli sağlık hizmeti verilemez" ifadelerini kullandı.

Hekimlere yönelik düzenlemeler çelişki barındırıyor

Teklifte yer alan, hekimlerin en fazla iki kurumda çalışabilmesi yönündeki düzenlemeye de değinen Ün, bunun çelişkiler içerdiğini söyledi. Ün, “Hekimler bir yandan 4/A’lı çalışan gibi görülüyor, diğer yandan serbest meslek erbabı gibi davranmaları bekleniyor” dedi.

Dijital onay sistemine eleştiri: Yaşlılar ne olacak?

Milletvekili Ün, dijital onay sisteminin de sorunlu olduğuna dikkat çekerek, dijital okuryazarlığı olmayan yaşlıların sistemde nasıl bilgilendirilmiş sayılacağının belirsiz olduğunu vurguladı. Ün, “Yüz yüze bilgilendirme yerine ekrana tıklayan hasta karşısında tüm hukuki sorumluluğu hekime yüklüyor. Bu, ciddi sakıncalar doğurabilir” diye konuştu.

Sağlık personeline sınavsız uzmanlık tartışması

Sağlık teklifinde sahada çalışan bazı sağlık personeline sınavsız uzmanlık verilmesine ilişkin maddeye de tepki gösteren Ün, "Yıllarca TUS’a hazırlanan hekimlerin emeği ne olacak? Bu düzenleme, hem tıp eğitiminin kalitesini düşürür hem de iş barışını bozar" ifadelerini kullandı.

Takviye gıdalar ve sahte cihazlar denetim dışı kaldı

İlaç takip sistemine dahil olmayan takviye gıdaların hâlâ denetim dışında olduğunu vurgulayan Ün, marketlerde ve akaryakıt istasyonlarında satılan ürünlerin içeriğinin bilinmediğini söyledi. “Bu ürünleri kullanan vatandaşlarımız karaciğer yetmezliğiyle acil servislere başvuruyor” dedi.

Sahte tıbbi cihazlara ilişkin maddeleri de yetersiz bulan Ün, para cezasının caydırıcılıktan uzak olduğunu belirterek, “Sahte stent takan biri sadece para cezası mı ödeyecek? Bu konuda ruhsat iptali ve adli işlem gibi ciddi yaptırımlar getirilmelidir” uyarısında bulundu.

Organ bağışı yalnızca tuşla yapılmamalı

Konuşmasının sonunda organ bağışına ilişkin düzenlemeye de değinen Ün, “Organ bağışı, e-Devlet’te bir tuşla yapılacak bir işlem değildir. Etik, dini ve biyolojik boyutları vardır. Aileden habersiz yapılan bağış işlemleri, hem doktorları hem de aileleri zor durumda bırakır” şeklinde konuştu.