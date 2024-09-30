TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altınordu, bu sezon iç saha maçlarını oynadığı Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde galibiyet serisine devam ediyor. İzmir ekibi, 24Erzincanspor'u 2-1 mağlup ederek evinde oynadığı üçüncü maçı da kazanmayı başardı ve 9 puan topladı. Bu sonuçla rakibini liderlikten indiren kırmızı-lacivertliler, toplamda 11 puana ulaşarak 3'üncü sıraya yükseldi. Altınordu, zirvenin sadece 2 puan gerisinde yer alıyor ve şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

"Onları alkışlayın"

24Erzincanspor maçında Altınordu’nun ilk golü penaltıdan Kaan Baysal’ın ayağından gelirken, takımın ikinci golünü İlkan Sever kaydetti. İlkan Sever, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Maçın son anlarında Erzincanspor’un penaltıyı kaçırmasıyla Altınordu derin bir nefes aldı ve maçı galibiyetle tamamladı.

Altınordu, evinde aldığı galibiyetlerle bu sezon iç sahada kayıpsız ilerliyor ve grupta namağlup kalan 3 takımdan biri olarak dikkat çekiyor. Maç sonunda teknik direktör Olcay Şahan, taraftarların alkışlarını oyuncularına yönelterek "Onları alkışlayın" mesajı verdi.