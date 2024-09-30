İzmir'in Bornova ilçesi Ankara Caddesi Yanyolu'nda Merkez istikametine doğru, Ege Üniversitesi Hastanesi Kavşağı'na gelmeden bir aracın arızalanması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Yetkililer, arızalanan araç için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve yol dışına çıkarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Trafik yoğunluğu Mahfel Kavşağı'na kadar uzandı

Olay sebebiyle Ankara Caddesi Yanyolu'nda trafik geriye doğru yoğunlaşarak Mahfel Kavşağı mevkiine kadar uzandı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı.