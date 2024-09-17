Galatasaray’ın sahasında Gaziantep FK’yı ağırladığı Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında, sarı-kırmızılıların ilk golü genç yıldız Barış Alper Yılmaz’dan geldi. 24 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 11. dakikasında Dries Mertens’in pasında buluştuğu topla müthiş bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

Barış Alper Yılmaz, formunu zirveye taşıdı

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de üst üste 4. maçında gol atarak kariyerinde bir ilki başardı. Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor maçlarında fileleri havalandıran genç futbolcu, Gaziantep FK karşısında da serisini sürdürdü ve gol sayısını 4'e yükseltti. Bu performans, genç yıldızın adını Galatasaray taraftarının diline dolamasına yetti.

Maçın kilit anı: Barış Alper’in golü

Mücadelenin 11. dakikasında Mertens’in pasıyla buluşan Barış Alper, ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşla Gaziantep FK kalecisini mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Barış Alper’in formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Genç yıldızın kariyerindeki ilk

Barış Alper, bu sezon kariyerinde ilk kez Süper Lig’de üst üste dört maçta gol atmayı başardı. Yüksek tempolu oyunuyla dikkat çeken futbolcu, hem Galatasaray’ın hücum gücüne katkı sağlıyor hem de gelecekteki potansiyelini ortaya koyuyor.

Maçtan notlar

Barış Alper Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 82. dakikada yerini genç oyuncu Efe Akman’a bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun desteğiyle oyundan çıkan Barış Alper, performansıyla alkış aldı. Maç, Galatasaray’ın hücumda etkili oyunuyla geçti.

Genç oyuncunun geleceği parlak

Barış Alper Yılmaz’ın bu yükselişi, sadece Galatasaray camiasında değil, Türk futbolunda da büyük bir yankı uyandırıyor. Sürekli gelişim gösteren yetenekli oyuncunun, önümüzdeki sezonlarda da performansını artırarak takımının önemli parçalarından biri olmaya devam edeceği şüphesiz.