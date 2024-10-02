TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişen 19 yaşındaki savunma oyuncusu Hasan Berat Kayalı, bu sezon yedek kulübesine hapsoldu. Geçen sezon A takıma yükselen ve 32 maçta ilk 11'de forma giyen Hasan, bu sezonun ilk 5 maçında ise sadece 9 dakika süre bulabildi.

Teknik Direktör Olcay Şahan, savunmada yeni transferlere şans verirken, Hasan Berat antrenmanlarda formayı kapmak için mücadelesini sürdürüyor. U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda boy gösteren genç oyuncunun, Altınordu’nun gelecek planlarında önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor.