Portekiz Premier Lig’in 7. haftasında Benfica, Gil Vicente ile karşı karşıya geldi. Maçta Türk futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun etkileyici performansı dikkat çekti. İlk yarıda gelen goller, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Maçın golleriyle dolu ilk yarısı

Maçın başlama düdüğünden itibaren iki takım da hızlı bir oyun sergiledi. 8. dakikada Gil Vicente, Felix Correia'nın golüyle öne geçti ve maçta 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Ancak bu durum Benfica için fazla sürmedi; 17. dakikada takımın deneyimli oyuncusu Nicolas Otamendi, attığı golle skoru 1-1’e eşitledi.

Kerem Aktürkoğlu’nun kafası maçın dönüm noktası oldu

İlk yarının 25. dakikasında sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, etkileyici bir kafa vuruşuyla Benfica'yı öne geçirdi. Bu gol, hem Türk futbolcunun kariyerinde hem de takım için kritik bir an oldu. Kerem, bu sezonki formunu sürdürerek, takımının soyunma odasına galibiyetle dönmesini sağladı.

İlk yarı sonucu: Benfica 2, Gil Vicente 1

Benfica'nın ilk yarıda oynadığı etkileyici futbolu ve Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 2-1 önde soyunma odasına gitti. İkinci yarıda neler olacağını merakla bekliyoruz. Hem takım hem de oyuncular, bu maçtan galip ayrılmak için mücadele edecek.