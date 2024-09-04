Kaza nasıl oldu?

78 yaşındaki Mehmet Fatih Büyüktosun, mutfak lavabosunun tıkanması üzerine lavabo açıcı kullanmaya karar verdi. Ancak nalburdan aldığı ürünün patlaması sonucu vücudu ciddi şekilde yandı. Büyüktosun, banyoya koşarak su altında bekledikten sonra hastaneye kaldırıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından taburcu edildi.

Tedavi süreci ve uzman uyarısı

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, lavabo açıcı kullanımıyla ilgili ev kazalarının sıklaştığını belirtti. Prof. Dr. Turan, kimyasal ürünlerin tehlikelerine dikkat çekerek, bu tür ürünlerin bilinçsiz kullanımlarının ciddi yanıklara neden olabileceğini ifade etti. Özellikle, ürünlerin kullanım talimatlarına uyulması ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.