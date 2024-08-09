Trafikte ambulans sirenleri çaldığında herkesin üzerine düşen önemli bir görevi vardır, yol vermek.

Hayati tehlike içeren durumlarda, saniyeler bile büyük bir fark yaratabilir. Ne yazık ki, bazı sürücüler siren sesine kayıtsız kalıyor veya yolu zamanında açmıyorlar. Bu da acil müdahale ekiplerinin olay yerine ulaşmasını geciktiriyor.

Ambulanslara yol vermek, yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda insanlık görevidir. Bir gün sizin ya da sevdiklerinizin de bu acil yardıma ihtiyaç duyabileceğini unutmamalıyız. Bu konu da hassas olmalıyız.

Ambulansın geçtiği an, trafik kurallarına en çok riayet etmemiz gereken andır. Siren sesi duyduğumuzda hemen kenara çekilmeli, veya bir kaç Büyük İlimizde fermuar sistemi uygulandığını biliyorum. Meslektaşlarımın bana söyledikleri bu sistemin çok faydalı olduğunu defalarca anlattılar.

Güvenli bir şekilde ambulansa yol açmalıyız.

Toplum olarak empati ve duyarlılık göstermek zorundayız. Ambulansların hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak, herkesin sorumluluğudur. Lütfen hayat kurtarmak için ambulanslara öncülük tanıyalım. Ayrıca bazı uyanık sürücüler siren çalan ve hasta, yaralı sevk sırasında ambülansların arkasına takılıp gitmeleride büyük kazalara sebep olduğunu bir çok kere gördüm ve haberini yaptım.

Unutmayalım ki bir gün o ambulansın içinde biz ve bir yakınımız de olabilir.