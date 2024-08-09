Atatürk'ün kızları, Paris'te devam eden olimpiyat oyunlarında, yarı final maçında, İtalya karşısında tutunamadı. 0-3

Gerçekten de denk iki takımın mücadelesi oldu. Farkı detayların belirleyeceği bir maç olacağı belliydi. Ve bizimkiler bütün voleybol doğrularını yaptı. İyi servis attılar. Pasöre iyi toplar da geldi. Tabii ki bu dönemde farkı açtık. Fakat oyunu tutamadık. Buna rağmen rakip de kolay geri gelemedi. Servis hataları yaptılar. Bize seti vermek için herşeyi yaptılar! Ama biz bu hediyeleri geri çevirdik! Setin sonunu kötü oynadık.Kaybettik. İlk Setin sonunda aradaki fark çok barizdi. Onların hücum silahı siyahi İtalyan oyuncu Egolu, tutukluk yapmayan otomatik bir silah gibi takır takır saydırırken, bizim umudumuz Vargas 10 sayıyı bile bulamıyordu.

ikinci set de ilki gibi başladı. Baştan oyun bizim kontrolümüzdeymiş gibiydi. Sonra yine Egolu devreye girdi.Fark bir anda kapanıverdi! Oyunun sonuna dengede girdik. Maç 18-18idi. İtalyan takımı bir mola aldı. Bir anda çok iyi servis attılar. Kızlarımız bu sekansta iyi manşet alamadılar ve oyun bir anda koptu. Hiçbir varlık gösteremeden seti teslim ettik. Son set bence çok iyi oynadık. Rakip te çok iyi oynadı. Vargas biraz yoluna girdi. Egolu yorulur gibiydi. Derya kenardan gelerek büyük katkı verdi. Oyunun sonuna yine denk girdik. Bu noktada artık detayların öne çıkacağı belliydi.

Yapılan-yapılamayan bloklar. Yada yapılan blokların santim farkları ile içeri-dışarı düşmesi...

Tamamen şansın belirleyici olduğu anlar da vardı ama Egolu'yu durduramadık. Maçın özeti bu. Kalan hemen herşeyi daha iyi yapmamıza rağmen, rakibin en bilinen silahına önlem alamamışız...

Şimdi kenetlenme zamanı! Kesinlikle bu maçta takılıp kalmamak lazım! Hala tarih yazmaya devam etmek için şansları ellerinde. Çok zor bir maç olabilir ama sonunda Brazilya'yı yenebiliriz.Şu müthiş mücadelemiz eli boş kalmamalı. Madalya hakkımız!

Sevgi ve Saygılarımla