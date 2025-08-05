Yıllardır etrafımdaki, Amerikan hayranlığını üzüntü içerisinde izlerim. Özenen gençlere, gerçekleri anlatmaya çalışırım ama yeni nesil, pek bana kulak asmaz! Çünkü karşı propaganda çok kuvvetli.. Koskoca Hollywood!!! Anlı şanlı, yakışıklı oyuncular, dünya güzeli kızlar ve 1950'lerde değiştirilen Türk Eğitim Sistemi, bilhassa Y ve Z kuşağının algıları ile oynadı.

Oysa onlar eğitim sistemini, asla değiştirmedi. Batı toplumlarında kime sorsanız, düşman belli! Türkler, Çinliler, Ruslar ve Müslümanlar. Bu yüz yıldan fazladır böyle!

Bizim ise öyle ortak bir düşmanımız bile yok! Hatta en çok birbirimize düşmanız!

Sorun ahaliye, düşman kim?

Batı kültürü ile yetişmiş kolejliler için, çoğu zaman düşman, bizi Arap çöllerinde satan Araplar! İngilizler, Amerikalılar kahraman! Çünkü o filmleri izlemiş! Pazar sineması izlerken, kovboyları tutmuş! Kendi kanından, Kızılderililer öldürülürken, sevinmiş, alkış tutmuş!

Tarikatlerin eline düşmüşlere sorsan, düşman Atatürkçüler! Çünkü ona da hocaları, onu hedef göstermiş, Atatürk düşmanı yetişmişler! Bu ülkenin aydınına, münevverine düşmanlar!

Ülkücüler, Solculara düşman. Kürtler, Türklere düşman! Ama bize kefen biçenlere, Sevr anlaşmasını imzalatanlara, kimse düşman değil! Bilakis, ülkemize gelsinler diye yapmadığımız yok! Kasabın bıçağını yalayan inekten farkımız çok az!

Konuyu biraz açalım mı? Neyle döner şu Amerikan rüyası? bu değirmenin suyu nereden geliyor?

Hiç evelemeden, gevelemeden bir cümle ile söyleyeyim:

Amerika her yıl, 4 Trilyon dolarlık silah satar! Ve bu silahların nerede patlayacağını, manipüle eder! Hükumetler kurar, yıkar, böler yönetir. Önemli olan, o silahların patlaması ve seneye tekrar satılmasıdır. Bu para olmadan Amerikan rüyası olmaz!

4 Trilyon dolar bizde sadece rakamdır! Algımızı aşar. 1 milyon dolarlık evlerden 4 milyon tane alabilirsiniz. Daha mütevazi evlerden hesaplarsak, mesela tanesi 5 milyon Tl olsun. 32 Milyon tane ev alabilirsiniz! Bilmiyorum Türkiye'nin toplam ev stoğu bu kadar var mı?

Bütün İstanbul'u bu paranın yarısına alabilirsiniz!

İşte bu değerdeki silah satışı söz konusu...

İsrail, Amerika'yı Kullanıyor mu? Yoksa Durum Bunun Tam Tersi mi?



Arkadaşlarım, Kardeşlerim, yukarıdaki değerlendirmelerimi okudunuz. Amerikan rüyası için silah satışı şart. İnternet'le küçülen dünyada, herkesin, herşeyden haberi oluyor. Eski günlerdeki gibi, herşeyi saklamak mümkün değil! Bir yer bombalandı mı, dakikalar içinde herkesin haberi oluyor! Eee? Sen kendini, dünyaya demokrasi havarisi gibi göstermeye çalışırken, nasıl sivilleri bombalarsın? Bombalayamazsın...

Onun yerine ne yaparsın? Dünya nüfusunu 500 milyona indirmeye yemin etmiş, Amerikan borsalarındaki, en büyük 500 şirketin 450'sine sahip üç büyük yatırım bankasının sahipleri ile birlikte, bir şımarık terörist devlet kurarsın. Onu veto gücünle Birleşmiş Milletlerde korursun. Ve kirli savaşını devam ettirirsin! Sonra da onun etrafındaki devletleri müşteri olarak beklersin. Bakınız, dünyada silaha en çok yatırım yapan ülkelerden biri Suudi Arabistan mesela... 150 milyar dolar civarı harcama yapıyorlar yıllık... İsrail olmasa bu para ile silah almasalar, eğitime ,bilime harcasalar, ne kadar gelişmiş bir toplum olurlar? Maalesef asla bilemeyeceğiz!

Bir de dip not: O bahsettiğim üç yatırım bankasında, hesap açtırmak ister misiniz? En düşük hesap açma limiti 4 MİLYAR DOLAR!!! Yani sen ben asla hesap açamayız!

Bir diğer yol da, ülke yönetimlerini propaganda ile ele geçirip, bir komedyen soytarıyı başkan seçtirmek, tutmayacağın bir sürü söz verip, o ülkeyi ateşe atmak!

Onlar için fark eder mi? O kadar kan, gözyaşı... aldırırlar mı? Asla..

Tam tersi... Poker suratları ile masaya oturur, seni zoraki soktukları bu savaşta, desteğe devam etmek için, madenlerini, tarım arazilerini isterler...

Bugünlük yerim bitti, ama bu konu burada bitmedi...