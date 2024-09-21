Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çakmaklar Mahallesi mevkiinde, Ankara yönüne giderken 4 aracın karıştığı kaza, sabah saatlerinde meydana geldi.

Olay, BA idaresindeki otomobilin, CK yönetimindeki otomobil ile EK ve MK tarafından sınıflandırılan TIR'larla çatışması sonucu ortaya çıktı. Kaza sonrasında olayın yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucunda sürücü CK ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralanarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Kazanın ardından Anadolu Otoyolu'nda ulaşım bir süre kontrollü olarak sürdürülür. Araçların yaşamının ardından trafik durumu normale döndü.