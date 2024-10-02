Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Fransız temsilcisi Lille ile karşılaşacak olan Real Madrid, sahaya süreceği muhtemel kadrosunu netleştirdi. Teknik direktör Carlo Ancelotti, geçtiğimiz hafta Atletico Madrid derbisinde şans vermediği Arda Güler'i bu kez ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Ancelotti, genç futbolcu için “Bu sezon daha fazla süre alacak ve geleceği burada" ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid'in ilk 11'i

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Real Madrid, maça şu kadro ile çıkacak: Andriy Lunin, Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Eder Militao, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Rodrygo ve Vinícius Jr.

Lille'de sakatlıkları süren Ismaily, Nabil Bentaleb, Samuel Umtiti ve kırmızı kart cezalısı Angel Gomes forma giyemeyecek. Real Madrid'de ise Courtois, Mbappe, Diaz, Alaba ve Ceballos sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Lille-Real Madrid karşılaşması bu akşam 22.00'de başlayacak ve tabii Spor 1 kanalında naklen yayınlanacak.