Denizli'nin Buldan ilçesinde, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca bıçaklı kavgada yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş alanda Karaca (26) ile arkadaşı M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönen tartışmada M.B. yanındaki bıçakla Karaca'yı karnından yaraladı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karaca, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karaca'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki ifadesinde alkol aldıkları sırada Karaca'nın bardağına sigara külü atması nedeniyle tartışma yaşandığını, olaydan pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.