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Gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki ifadesinde alkol aldıkları sırada Karaca'nın bardağına sigara külü atması nedeniyle tartışma yaşandığını, olaydan pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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Karaca'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş alanda Karaca (26) ile arkadaşı M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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