8 Ocak 1981 doğumlu olan başarılı futbolcu, kariyerini Cagliari, Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto ve Salernitana takımlarında sürdüşmüştü. Andrea Capone, İtalyan ekibi Cagliari'de efsane Gianfranco Zola'nın ikonik 10 numaralı formasını giydi. Eski orta saha oyuncusu Cagliari Calcio'nun altyapı takımından geliyor. Capone burada büyük bir yetenek olarak başladı ve 2000'den 2007'ye kadar Serie A kulübünde forma giydi. Toplamda Sardinyalılar adına 123 rekabetçi maç oynadı ve on iki gol (yedi asist) attı. Memleketinin kulübünde aynı zamanda “Squadra Azzurra” (iki uluslararası maç) için U20 milli oyuncusu haline geldi. 2007'den itibaren İtalya'daki birkaç küçük kulübe taşındı ve 2010 yılında profesyonel kariyerine son verdi.

Editör: Hakan Baş