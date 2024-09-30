İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara’da düzenlediği Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, İzmir’deki sağlık projeleri hakkında bilgi verirken, sosyal destek sistemindeki 18-26 yaş grubundaki kadınlara ücretsiz olarak HPV aşısı yapılacağını duyurdu. Tugay, “Belediyeler sağlık alanında pasif kalmamalı, sağlık politikalarında aktif rol almalı” diyerek, yerel yönetimlerin sağlık sisteminde daha etkili olması gerektiğini vurguladı.

Yerel yönetimlerin sağlıktaki rolü artmalı

Başkan Tugay, yerel yönetimlerin sağlık alanındaki sorumluluklarının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Sağlık hizmetlerinin yalnızca merkezi yönetim tarafından değil, yerel yönetimler tarafından da sunulmasının halk sağlığına katkı sağlayacağını belirtti. “Belediyelerin sağlık hizmetlerinde pasifleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum” diyen Tugay, yerel yönetimlerin koruyucu sağlık hizmetlerinde daha etkin bir rol oynamasının önemini vurguladı.

Kadınlara ücretsiz HPV aşısı

Başkan Tugay’ın duyurduğu en önemli projelerden biri, HPV enfeksiyonunu önlemek amacıyla İzmir’de 18-26 yaş arası kadınlara ücretsiz HPV aşısı yapılması oldu. Tugay, Dünya Sağlık Örgütü üyesi ülkelerde HPV aşısının büyük oranda sağlık sigortası kapsamında ücretsiz sağlandığını belirtirken, Türkiye’de aşılama oranlarının düşük olduğunu ve bunun büyük bir halk sağlığı sorunu yarattığını vurguladı. Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak aralık ayı itibariyle 18-26 yaş grubundaki kadınlara 3 doz HPV aşısını ücretsiz uygulamaya başlıyoruz” dedi. Bu uygulamanın, kadınlarda serviks kanseri oranını düşürmede önemli bir adım olduğunu ekledi.

Üreme sağlığı ücretsiz olacak

Başkan Tugay, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayından itibaren üreme sağlığı hizmetlerini ücretsiz sunacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile iş birliği içinde hayata geçirilecek olan Üreme Sağlığı Birimi ile özellikle aile planlaması konusunda desteğe ihtiyaç duyan kadınlara ücretsiz hizmet verilecek. Tugay, Türkiye’de aile planlaması ihtiyacının giderek arttığını ve yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluk almasının önemli olduğunu belirtti. “Üreme sağlığı ve aile planlaması konusunda pek çok kadın sahipsiz durumda. Biz bu konuda yerel yönetim olarak destek vereceğiz" dedi.

Sağlık sistemindeki eksiklikler giderilecek

Başkan Tugay, ikincil koruma uygulamaları kapsamında hastalıkların erken teşhis ve tedavisinde yerel yönetimlerin de katkıda bulunabileceğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi’nde bu tür hizmetlerin başarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Tugay, evde sağlık ve bakım hizmetlerinin de kapsayıcı ve ücretsiz olarak sunulduğunu belirtti. Özellikle meme kanseri gibi hastalıkların erken teşhis edilmesinin hayat kurtarıcı olduğunu ifade eden Tugay, bu tür hizmetlerin yerel yönetimlerce yaygınlaştırılabileceğini söyledi.

Toplum psikolojisine yönelik psikoterapi hizmetleri

Tugay, günümüzde toplumun psikolojik sağlığının da ciddi bir tehdit altında olduğunu belirtti. “Toplumun büyük bir kısmının psikolojik desteğe ihtiyacı var” diyen Tugay, belediyelerin bu konuda da psikoterapi hizmetleri sunabileceğini ifade etti. Yerel yönetimler olarak ruh sağlığına yönelik hizmetlerin, toplumun genel iyilik haline katkı sağlayacağını vurguladı.

İleri Yaş Eylem Planı

Başkan Tugay, Türkiye’de yaşlı nüfusun hızla arttığına dikkat çekerek, yerel yönetimlerin bu duruma yönelik İleri Yaş Eylem Planları hazırlaması gerektiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, bu alanda önemli çalışmalar yürüteceklerini açıkladı. Ayrıca, gıda güvensizliği konusuna değinen Tugay, Gıda Stratejisi Belgesi hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu ve bu strateji ile dezavantajlı grupların gıda güvensizliğinden korunmasının hedeflendiğini söyledi. Tugay, “Her şehrin bir Gıda Stratejisi olmalı, insanları gıda çöllerine mahkum etmemeliyiz” diye konuştu.

Ses kirliliği ile mücadele

Tugay, ses kirliliği ile mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Akustik Federasyonu ile iş birliği yapacağını duyurdu. Ses kirliliğinin azaltılması ve çevresel faktörlerin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için yeni bir program başlatılacağını belirtti.