Angelina Jolie’nin paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve ikilinin ilişkisi hakkında spekülasyonlara son verdi.

49 yaşındaki Jolie, Akala ile olan ilişkisini ilk kez geçtiğimiz günlerde New York'ta düzenlenen Atelier Jolie etkinliğinde birlikte görüntülenerek sergilemişti. Çiftin etkinlikteki yakınlığı ve samimi halleri, medyada büyük ilgi gördü ve ilişkilerinin resmileştiği yorumlarına neden oldu.

Angelina Jolie ve 40 yaşındaki Akala’nın tanışıklığının ise geçen yıl Mayıs ayında Jamaika’da düzenlenen bir edebiyat festivaline dayandığı öğrenildi. O zamandan bu yana birkaç kez birlikte görüntülenen ikilinin ilişkisi hakkında çıkan iddialar, sosyal medya paylaşımı ile doğrulanmış oldu.

Jolie'nin uzun süredir devam eden Brad Pitt ile boşanma süreci hala gündemdeyken, bu yeni ilişki haberleri Hollywood çevresinde büyük yankı uyandırdı. Akala ise yalnızca müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda politik aktivizmiyle de tanınan bir isim. 2017 yılında İngiltere genel seçimlerinde İşçi Partisi'ni desteklemesiyle dikkat çeken rapçi, sosyal adalet konularında da sıkça gündeme gelmişti.

Bu yeni aşk, Angelina Jolie'nin hayranları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İkilinin gelecekte birlikte vereceği mesajlar ve ortaya çıkacak görüntüler, magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.