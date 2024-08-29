Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir trafoda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Aydınlıkevler Mahallesi'nde yer alan Altınpark'ta bulunan bir elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Hızlı Müdahale ile yangın söndürüldü

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Trafodaki yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Şans eseri yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, elektrik trafosunda meydana gelen hasarın boyutu ise yetkililer tarafından tespit ediliyor. Yangının çıkış nedeni ve olası bir tehlikenin olup olmadığı konusunda detaylı bir inceleme başlatıldı.