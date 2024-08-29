İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde, Millet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde akşam saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı çatışmada, Ali Ş. hayatını kaybetti, Ali Ç. ise yaralandı. Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Çatışmanın detayları

Olay, saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir iş yerinin önünde oturan grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, grup içerisindeki iki kişi silahlarını çekerek ateş etmeye başladı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Silahlı çatışmada Ali Ç. ve Ali Ş. isimli iki kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis ekipleri saldırganların peşinde

Olayın ardından silahlı saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çatışmanın yaşandığı bölgede delil toplarken, caddenin bir kısmı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Emniyet güçleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bayrampaşa’da yaşanan silahlı çatışma, mahallede büyük endişe yarattı. Mahalle sakinleri, olayın hemen ardından bölgedeki güvenlik durumunun tehlikeye girdiğini ifade ederek, yetkililerden daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.