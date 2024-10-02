Ankara Caddesi, Kemalpaşa yönünde Ege Üniversitesi Viyadüğü üzerinde sağ şeritte bir araç arızalandı. Güvenlik önlemleri alındı, aracın çekilme çalışmaları sürüyor.

Trafikte yoğunluk artıyor

Ankara Caddesi’nin Kemalpaşa yönüne doğru Ege Üniversitesi Viyadüğü üzerinde bir araç arıza yaptı. Sağ şeritte duran araç, trafiği olumsuz etkiliyor. Güvenlik ekipleri gerekli önlemleri aldı, ancak yoğun trafik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Araç çekilme çalışmaları devam ediyor

Aracın yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürerken, trafik akışı geriye doğru yoğunlaşarak Egemak Köprüsü'ne kadar uzandı. Güzergahı kullanmayı planlayan sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.