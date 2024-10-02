Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ekim ayı Meclis Toplantısı’nda, çocukların eğitim ortamlarının hijyeninin önemine dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e gönderdiği mesajda, okulların temizliğine verilen desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.

Okul temizliği üzerine çarpıcı açıklamalar

Uşak’ta düzenlenen Ekim ayı Meclis Toplantısı’nın 1. birleşiminde, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, okul temizliği ve çöplerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Başkan Yalım, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelttiği mesajında, çocukların geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayarak, hijyenin eğitimdeki kritik rolüne dikkat çekti.

“Bu çocuklar bizim. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yuvalarını temiz tutmak bizler için önemli. Biz göreve hazırız, gerekeni yaparız. Uşak’ta da Ankara’da olduğu gibi okullara destek vermeyecekseniz, okullara ve öğrencilerimize desteği biz veririz,” diyen Yalım, hijyen konusunun altını çizdi.

Hijyen olmadan eğitim olmaz

Yalım, konuşmasında hijyenin eğitimdeki önemi hakkında da şu ifadeleri kullandı: “Hijyenden ilerisi yok. Yemek yersiniz ama elinizi yıkamazsanız, aldığınız tüm proteinler mikrop haline gelir. Onun için geleceğimizin, ailemizin ve çocuklarımızın okullarda hijyensiz kalmalarına gönlümüz izin vermez.” Bu açıklamalarla Yalım, toplumun tüm kesimlerine önemli bir mesaj vermiş oldu.

Başkan Yalım, konuyla ilgili duyarlılık gösteren tüm meclis üyelerine ve belediye başkanlarına da teşekkür etti. Uşak’ta çocukların eğitimine yönelik sağlıklı bir ortam yaratmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunun altını çizen Yalım, bu konuda gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.