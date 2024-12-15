Ankara'da Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 3 Yaralı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Kazanın ardından polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın detayları ve sürücünün durumuyla ilgili bilgiler araştırılıyor.