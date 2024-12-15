Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2025 yılı bütçe görüşmeleri ikinci haftasında devam ediyor. 9 Aralık’ta başlayan bütçe görüşmeleri, 20 Aralık Cuma günü tamamlanacak. Bu hafta, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve diğer önemli kurumların bütçeleri görüşülmeye başlandı.

16 Aralık Pazartesi günü, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili diğer kamu idarelerinin bütçeleri ele alınacak. Bu oturumda, Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı gibi önemli kamu kurumlarının bütçeleri de tartışılacak.

17 Aralık Salı günü ise Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi devletin kritik kurumlarının bütçeleri üzerinde konuşmalar yapılacak.

Bütçe görüşmeleri, 19 Aralık Perşembe günü 3 maddesi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin ele alınmasıyla devam edecek ve 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak görüşmelerle sonlanacak.

Bütçe görüşmeleri aralıksız devam ediyor

Bütçe mesaisi 12 gün sürecek. Bu yoğun süreçte, her bir bakanlık ve kurum adına 70’er dakikalık sürelerle konuşmalar yapılıyor. 20 Aralık Cuma günü ise bütçe görüşmelerinin final oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

Çocuk Hakları Alt Komisyonu dijital platformları ele alacak

Bunun yanı sıra, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, dijital platformlarda çocuk hakları ve güvenliği üzerine kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Radyo Televizyon Kurumu gibi kurumların yetkilileri, dijital platformlarda karşılaşılan çocuk istismarı, bağımlılık ve güvenlik sorunları konusunda sunum yapacak.

Meclis’te ziyaretçi kabulü durdu

Bütçe görüşmeleri nedeniyle bu hafta boyunca siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak ve Meclis’e ziyaretçi kabul edilmeyecek.