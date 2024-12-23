Birinci Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde ayrılık rüzgarı esiyor. Yönetimden istifaların ardından 4 futbolcunun kadro dışı bırakılması ve teknik direktör Kenan Koçak ile yolların ayrılması, kulüpteki krizi derinleştirdi. Taraftarlar ise tesisler önünde yönetime tepki gösterdi.

Yönetimde istifa rüzgarı

MKE Ankaragücü’nde Futbol Şube Sorumlusu Feridun Geçgel, Altyapı Sorumlusu Soner Kurt ve Basın Sözcüsü Mehmet Hakkı Şanal görevlerinden istifa etti. Bu istifalar, kulüpteki yönetimsel krizleri gözler önüne serdi.

Kadro dışı kararları

Başkent ekibi, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü’nün kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Kulübün resmi açıklamasında, bu kararın yönetim kurulu tarafından alındığı belirtildi.

Kaptanlık görevinde değişim

Kadro dışı bırakılan Tolga Ciğerci’den kaptanlık görevi alınarak, Mahmut Tekdemir, Osman Çelik ve Riad Bajic’e devredildi. Ayrıca, özel antrenman programına devam eden Riccardo Saponara, yeniden takımla çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Kenan Koçak görevden ayrıldı

Yönetim, kadro dışı kararlarının ardından teknik direktör Kenan Koçak ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Karşılıklı mutabakatla ayrılık kararı alınmıştır. Kenan Koçak’a kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Taraftarın tepkisi

Çorum FK deplasmanından dönen takım otobüsünü Beştepe Tesisleri önünde bekleyen yüzlerce Ankaragücü taraftarı, yönetimi protesto etti. Taraftar Derneği "Bekar Evi Çocukları", Kulüp Başkanı İsmail Mert Fırat’tan açıklama beklediklerini ifade ederek yönetime tepki gösterdi.