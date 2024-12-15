61 yaşındaki Karataş, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda olduğu bir süreçte yaşamını yitirdi. Cenaze töreninin detayları ise yakınları tarafından duyuruldu.

Cenaze Töreni Ne Zaman Gerçekleşecek?

Turgut Karataş’ın cenazesi, 16 Aralık öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla Mamak Ortaköy Mezarlığı’na defnedilecek. Ailesi, sevenleri ve sanat dünyasından pek çok isim, ünlü sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak için törene katılacak.

Turgut Karataş Kimdir?

Turgut Karataş, 1963 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Müziğe olan ilgisi, 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalmaya başlamasıyla başlamıştır. Babası davul çaldığı için müzikle iç içe bir ortamda büyüyen Karataş, zamanla Ankara oyun havalarının önemli temsilcilerinden biri haline gelmiştir. Ankaralı Turgut adıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, televizyon dizileri ve programlarında da yer almış, müziğiyle birçok kişi tarafından tanınmıştır.

Sanat Dünyasındaki Yeri

Ankaralı Turgut, Ankara'nın geleneksel oyun havalarını, modern müzikle harmanlayarak geniş bir kitleye ulaştıran öncü isimlerden biriydi. Hayatını müziğe adayan Karataş, aynı zamanda televizyon projelerinde de yer alarak müziği daha geniş bir kitleye tanıtmıştır.

Tüm sevenleri, sanatçıyı büyük bir üzüntüyle uğurlarken, Karataş’ın müzik mirası yaşamaya devam edecektir.