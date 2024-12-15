Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında, Hatayspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada, konuk ekip Göztepe mücadeleye hızlı başladı. Mersin Stadı’nda saat 13.30’da başlayan maçta, Göztepe 12. dakikada Romulo’nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, iki takımın da kritik mücadeledeki performansını yönetiyor. Hatayspor’un kümede kalma mücadelesi verdiği bu maçta, Göztepe üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için avantajlı bir başlangıç yaptı.
Kaynak: HABER MERKEZİ