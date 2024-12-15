Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında, Hatayspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada, konuk ekip Göztepe mücadeleye hızlı başladı. Mersin Stadı’nda saat 13.30’da başlayan maçta, Göztepe 12. dakikada Romulo’nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, iki takımın da kritik mücadeledeki performansını yönetiyor. Hatayspor’un kümede kalma mücadelesi verdiği bu maçta, Göztepe üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için avantajlı bir başlangıç yaptı.