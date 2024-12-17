ORC Araştırma, 8-14 Aralık 2024 tarihleri arasında 26 ilde 4 bin 100 katılımcıyla CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi kullanarak yaptığı ‘Türkiye Seçmen Eğilimleri Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Siyasi partilerle ilgili her biri için oy verme eğiliminizi belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi. Alınan sonuçlara göre CHP, yüzde 49 ile birinci parti olarak öne çıktı.

Katılımcıların yüzde 49'u, "Bu partiye oy verebilirim" yanıtını CHP için verirken, AK Parti ise yüzde 43,6 ile ikinci sırada yer aldı.

Ankette siyasi partilerin oy verme eğilimleri ise şu şekilde sıralandı:

CHP: Yüzde 49

AK Parti: Yüzde 43,6

MHP: Yüzde 19,9

DEM Parti: Yüzde 16,3

İYİ Parti: Yüzde 14,5

Zafer Partisi: Yüzde 14,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 13,8

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 12,5

Büyük Birlik Partisi (BBP): Yüzde 12,2

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Yüzde 10,6

Anahtar Parti: Yüzde 10,4

"TÜRKİYE SEÇMEN EĞİLİMLERİ RAPORU"



▪️Katılımcılara, Siyasi Partilerle ilgili her biri için ayrı ayrı oy verme eğiliminizi belirtir misiniz? sorusu yöneltilmiştir.



▪️Araştırma 08-14 Aralık 2024 tarihlerinde 26 İl'de 4100 Katılımcı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/pEqauoK2zy — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 16, 2024