İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı ağırlayarak, tarım, deniz temizliği ve turizm gibi birçok önemli alanda bilgi ve deneyim paylaşımını ele aldı.

İzmir ile Hollanda arasındaki yeni işbirlikleri ileriye taşınıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş’in de katılımıyla gerçekleşen toplantı, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen yeni projeleri gündeme getirdi. Görüşmede, su yönetimi, deniz temizliği, tarım, ulaşım ve sağlık turizmi gibi çeşitli konular detaylı bir şekilde ele alındı.

İzmir Körfezi’nde sürdürülebilir çalışmalar ve yeni projeler

Başkan Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nde yürütülen deniz temizliği ve altyapı projeleri hakkında bilgi verdi. Tugay, İzmir’in 2030 yılına kadar karbon nötr bir şehir olma hedefini de vurgulayarak, çevre dostu projelere olan bağlılıklarını ifade etti. Bu hedef doğrultusunda, deniz temizliği çalışmalarının daha verimli hale getirilmesi ve su yönetimi alanında Hollanda ile yapılacak işbirliklerinin büyük öneme sahip olduğu belirtildi.

Hollanda Büyükelçisi Wijnands'tan tarım ve sağlık turizmi vurgusu

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Hollanda'nın su yönetimi ve deniz temizliği konusundaki başarılı deneyimlerini paylaşarak, İzmir ile bu alanlarda derinlemesine bir işbirliği yapılabileceğini söyledi. Wijnands, Hollanda’nın gelişmiş tarım sektörü üzerine de açıklamalarda bulunarak, tarımsal işbirliğinin her iki taraf için de faydalı olacağına dikkat çekti. Ayrıca, sağlık turizmi ve Botanik EXPO gibi alanlarda da işbirliği potansiyelini vurgulayan Wijnands, bu projelerin İzmir ve Hollanda arasındaki bağları daha da güçlendireceğini belirtti.

İzmir ve Hollanda arasındaki bağlar derinleşiyor

Görüşme, her iki tarafın da gelecekteki projeler konusunda heyecanlı olduklarını ve işbirliklerinin İzmir için büyük fırsatlar doğuracağını ortaya koydu. Hem çevresel hem de ekonomik anlamda İzmir ile Hollanda arasında daha güçlü bir köprü kurulması bekleniyor.