İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında kent genelinde kültürel ve sanatsal etkinlikleri artırmak amacıyla "Mahalle Şenliği" programını başlatıyor. 22 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde tiyatro oyunları, konserler ve çocuklara özel aktiviteler yer alacak.



Etkinlikler Altı Mahallede Gerçekleştirilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Mahalle Şenliği, kentin farklı bölgelerinde halka açık ve ücretsiz olarak sunulacak.

Etkinlik tarih ve mekanları şöyle:

22 Temmuz: Bayraklı Cengizhan Mahallesi Rekreasyon Alanı

29 Temmuz: Beydağ Cumhuriyet Mahallesi 2 Eylül Kurtuluş Parkı

5 Ağustos: Bergama Cumhuriyet Meydanı

12 Ağustos: Ödemiş Kültürpark Zafer Mahallesi

19 Ağustos: Kemalpaşa Rekreasyon Alanı

26 Ağustos: Aliağa Siteler Mahallesi Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı

Programda Neler Var?

Her etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları saat 20.00’de sahne alacak. Ardından saat 20.30’da Türk Halk Müziği Orkestrası ile birlikte farklı sanatçılar sahneye çıkacak. Programın son bölümünde saat 21.15’te Pelin Kadıoğlu & Çılgın Cemal Show izleyiciyle buluşacak.

Bayraklı’da konseri Lokman Demirgıran, diğer ilçelerde ise Burak Maral verecek.

Çocuklara Özel Aktiviteler

Mahalle Şenliği kapsamında çocuklara yönelik birçok etkinlik de planlandı. Yüz boyama, jonglör gösterisi, palyaço, balon şişirme ve HİM Gezici Sahne’nin sürpriz gösterileri çocukları bekliyor. Ayrıca kitap dağıtımı da yapılacak.