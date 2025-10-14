Belediyeye yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın son aşamasında 6 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın odağında, belediye kaynaklarının usulsüz kullanımı, ihalelerde şeffaflık eksikliği ve rüşvet ilişkileri bulunuyor. Edinilen bilgilere göre operasyon, bazı projelere ilişkin mali hareketlerdeki uygunsuzluk iddiaları üzerine başlatıldı.

Mali belgeler, banka hesap hareketleri, döviz işlemleri ve taşınmaz mülkiyet kayıtları soruşturmanın önemli delil unsurları arasında yer alıyor. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve harddiskler, adli bilişim ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Soruşturmada yer alan iddialar arasında; bazı ödemelerin elden yapıldığı, paraların döviz büroları üzerinden sisteme sokulduğu ve ihalelerde komisyon yöntemiyle rüşvet dağıtıldığı yönünde suçlamalar bulunuyor. Bu iddiaların doğruluğu, teknik ve fiziki takip raporlarının incelenmesiyle netlik kazanacak.

Gözaltına alınan 6 kişinin kimlik bilgileri, soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmadı. Valilik ve emniyet birimleri, operasyonla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

İsimlerin açıklanmamış olması, soruşturmanın delil karartma veya kaçma riskine karşı titizlikle yürütüldüğünü gösteriyor. Daha önceki operasyonlarda ise belediye üst düzey yöneticilerinden taşeron firma temsilcilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede çok sayıda kişi hakkında adli işlem yapılmıştı.

Bugünkü operasyon, soruşturmanın sınırlı sayıda kişiyi kapsayan yeni bir aşamasını temsil etse de, sürecin henüz tamamlanmadığı mesajını veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının önümüzdeki günlerde yeni gözaltı veya iddianamelerle genişleyebileceği belirtiliyor.